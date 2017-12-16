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Авария на теплотрассе произошла в Перми, 10 тысяч горожан остались без отопления
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    Авария на теплотрассе произошла в Перми, 10 тысяч горожан остались без отопления

    13:07  16 Декабря 2017  /обновлено: 13:08  16 Декабря 2017
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    Авария на теплотрассе произошла в Перми, 10 тысяч горожан остались без отопления

    Пермь, 16 декабря. Жители микрорайона в Перми остались без отопления из-за коммунальной аварии на теплотрассе.

    По информации региональных новостных источников со ссылкой на информацию пресс-службы краевого МЧС, около десяти тысяч человек, проживающих в микрорайоне Крохалева, остались без тепла из-за аварии, которая произошла у дома №24 на улице Гусарова.

    Специалисты Пермской сетевой компании в субботу, 16 декабря, около семи часов утра начали вести ремонтные работы, которые планируется завершить в самом ближайшем времени, отмечает сетевая компания.

    Под отключения попали дома, расположенные на улицах: Солдатова, 14а, Тбилисская, 7а, Гусарова, 4, 22а, Таборская, 22а, Тбилисская, 1, 1а, 1а/2, 1б, 3, 5, 7, 9, 9а, 9б, 11, 13, Курчатова, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, Гусарова, 8, 10, 14, 16, 18, 18а, Таборская, 22, Кояновская, 4, 6, 8, 10, Гусарова, 3, Солдатова, 16.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #пермь #отопление #тепло
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