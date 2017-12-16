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Происшествия
Младенец пострадал в ДТП с иномаркой в Перми
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    Младенец пострадал в ДТП с иномаркой в Перми

    11:49  16 Декабря 2017  /обновлено: 11:49  16 Декабря 2017
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    Младенец пострадал в ДТП с иномаркой в Перми

    Пермь, 16 декабря. Серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки случилось сегодня в Перми, пострадал грудной ребенок.

    Как сообщает информационный портал «NewInform» со ссылкой на представителей пресс-службы правоохранительных органов области, автомобильная авария случилась в пятницу, 15 декабря, на улице Максима Горького: автомобиль Hyundai Elantra под управлением 20-летней девушки влетел в металлическое ограждение. Автоледи не справилась с управлением транспортным средством по неустановленным на данный момент причинам.

    Находившийся на переднем сидении в детском удерживающем устройстве младенец  пострадал, ему назначили амбулаторное лечение.  В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства ДТП.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #пермь
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