Младенец пострадал в ДТП с иномаркой в Перми

Пермь, 16 декабря. Серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки случилось сегодня в Перми, пострадал грудной ребенок.

Как сообщает информационный портал «NewInform» со ссылкой на представителей пресс-службы правоохранительных органов области, автомобильная авария случилась в пятницу, 15 декабря, на улице Максима Горького: автомобиль Hyundai Elantra под управлением 20-летней девушки влетел в металлическое ограждение. Автоледи не справилась с управлением транспортным средством по неустановленным на данный момент причинам.

Находившийся на переднем сидении в детском удерживающем устройстве младенец пострадал, ему назначили амбулаторное лечение. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства ДТП.