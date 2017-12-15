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Пермский «Амкар» может прекратить свое существование
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    Пермский «Амкар» может прекратить свое существование

    14:27  15 Декабря 2017  /обновлено: 14:27  15 Декабря 2017
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    Пермь, 15 декабря. Футбольный клуб из Перми «Амкар» может прекратить свое существование из-за финансовых сложностей после завершения сезона 2017/2018 в чемпионате России по футболу. С таким заявлением выступил главный тренер клуба Гаджи Гаджиев.

    «Неизвестно, будет жить «Амкар» или нет. Последний год «Амкар» жил за счет средств вырученных от продажи игроков» , — цитирует «Спорт Экспресс» Гаджи Гаджиева.

    Отметим, что исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов подтвердил, что в клубе есть финансовые трудности. Руководители клуба встречались с министром физической культуры, спорта и туризма края Олегом Глызиным, и на данной  встрече было сообщено, что финансирования не будет.

    «Финансирования не будет не то что на селекцию, а вообще на жизнь. <…> Возможно, нам придется отказаться от услуг кого-то из основных футболистов, играющих за «Амкар» сейчас. Нам по-прежнему нужно выживать», — приводит пресс-служба «Амкара» слова Дениса Маслова.

    Напомним, футбольный клуб «Амкар» выступает в Премьер-лиге России с 2004 года. На данный момент клуб занимает 13 место в турнирной таблице.

    Автор: Дарья Смолина
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    #футбол #пермь #амкар
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