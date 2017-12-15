Автобус в Перми сбил переходившего дорогу ребенка

Пермь, 15 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и несовершеннолетнего пешехода произошло в Кировском районе Перми около пяти часов вечера в четверг, 14 декабря.

Автобус двигался по улице Маршала Рыбалко в сторону улицы Адмирала Нахимова. Водитель — мужчина 1962 года рождения — сбил ребенка, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора без сопровождения взрослых, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. Несовершеннолетний в результате происшествия получил ушиб бедра, ему было назначено амбулаторное лечение.

Возбуждено дело об административное правонарушении в отношении водителя автобуса по статье «нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».