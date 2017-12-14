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Легковушка влетела в фуру на трассе Пермь – Березники, есть жертвы
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    Легковушка влетела в фуру на трассе Пермь – Березники, есть жертвы

    17:26  14 Декабря 2017  /обновлено: 17:26  14 Декабря 2017
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    Легковушка влетела в фуру на трассе Пермь – Березники, есть жертвы

    Пермь, 14 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки и большегрузом случилось сегодня днем на автодороге Пермь – Березники, водитель легковушки скончался на месте.

    По информации пресс-службы ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла в четверг, 14 декабря, около 13:25 часов дня по московскому времени в Добрянском районе. Автомобиль Chevrolet Lacetti, за рулем которого находился 30-летний водитель, выехал на полосу встречного движения на 109 километре трассы и столкнулся с фурой.

    Водитель иномарки получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства дорожно-транспортных происшествий, после чего будут вынесены процессуальные решения.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #пермь
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