Звездопад и суперлуние смогут увидеть пермяки в январе

Пермь, 14 декабря. Жители Пермского края в новогодние и рождественские выходные смогут наблюдать за необычными космическими явлениями.

Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на информацию, предоставленную в Пермском планетарии, в ночь с первого на второе января Луна окажется на максимально близком расстоянии от Земли, также будет полнолуние. Такое явление называется суперлунием. 3 января Земля приблизится на максимально близкое расстояние к Солнцу. Также жители Перми 4 января могут наблюдать метеорный поток Квадрантиды, известного также как Рождественский поток.

Напомним, синоптики предупреждают жителей Пермского края о сильном ветре, метели и гололедице.