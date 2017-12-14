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Звездопад и суперлуние смогут увидеть пермяки в январе
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    Звездопад и суперлуние смогут увидеть пермяки в январе

    15:18  14 Декабря 2017  /обновлено: 15:20  14 Декабря 2017
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    Звездопад и суперлуние смогут увидеть пермяки в январе

    Пермь, 14 декабря. Жители Пермского края в новогодние и рождественские выходные смогут наблюдать за необычными космическими явлениями.

    Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на информацию, предоставленную в  Пермском планетарии, в ночь с первого на второе января Луна окажется на максимально близком расстоянии от Земли, также будет полнолуние. Такое явление называется суперлунием. 3 января Земля приблизится на максимально близкое расстояние к Солнцу. Также жители Перми 4 января могут наблюдать метеорный поток Квадрантиды, известного также как Рождественский поток.

    Напомним, синоптики предупреждают жителей Пермского края о сильном ветре, метели и гололедице.

    Автор: Ксения Пудовкина
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