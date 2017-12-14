Незаконные стоянки демонтировали в Перми

Пермь, 14 декабря. Власти Перми демонтировали шесть незаконных автомобильных стоянок, владельцы которых не оформили необходимых документов.

По информации региональных новостных источников со ссылкой на пресс-службу администрации города, за этот год в Кировском районе демонтировали шесть автостоянок, расположенных на улицах Маршала Рыбалко, Капитанской, Генерала Панфилова, Липатова, Охотников, 5-я Каховская.

Владельцы не имели разрешения брать денежную плану с водителей, так как они незаконно разместили автомобильные стоянки на городской земле без оформления соответствующих документов.

Напомним, синоптики предупреждают жителей Пермского края о сильном ветре, метели и гололедице.