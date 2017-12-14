Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Обвиняемая в поборах директор оренбургской школы забрала заявление об увольнении
Общество
Незаконные стоянки демонтировали в Перми
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Незаконные стоянки демонтировали в Перми

    13:11  14 Декабря 2017  /обновлено: 13:12  14 Декабря 2017
    154

    Незаконные стоянки демонтировали в Перми

    Пермь, 14 декабря. Власти Перми демонтировали шесть незаконных автомобильных стоянок, владельцы которых не оформили необходимых документов.

    По информации региональных новостных источников со ссылкой на пресс-службу администрации города, за этот год в Кировском районе демонтировали шесть автостоянок, расположенных на улицах Маршала Рыбалко, Капитанской, Генерала Панфилова, Липатова, Охотников, 5-я Каховская.

    Владельцы не имели разрешения брать денежную плану с водителей, так как они незаконно разместили автомобильные стоянки на городской земле без оформления соответствующих документов.

    Напомним, синоптики предупреждают жителей Пермского края о сильном ветре, метели и гололедице.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #пермь
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть