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Снежная буря обрушится на Пермский край
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    Снежная буря обрушится на Пермский край

    20:01  13 Декабря 2017  /обновлено: 20:01  13 Декабря 2017
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    Снежная буря обрушится на Пермский край

    Пермь, 13 декабря. Синоптики предупреждают жителей Пермского края о сильном ветре, метели и гололедице.

    По информации краевого МЧС, в четверг, 14 декабря, на севере области ожидается сильный снег и метели. Порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. В среднем температура воздуха будет варьироваться от нуля до минус пяти градусов. Также возможно образование гололеда на дорогах.

    Сотрудники МЧС предупреждают жителей области о соблюдении правил безопасности во время ухудшающихся погодных условий и просят автолюбителей не нарушать правила дорожного движения и соблюдать скоростной режим во время управления транспортным средством.

    Автор: Ксения Пудовкина
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