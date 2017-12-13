Снежная буря обрушится на Пермский край

Пермь, 13 декабря. Синоптики предупреждают жителей Пермского края о сильном ветре, метели и гололедице.

По информации краевого МЧС, в четверг, 14 декабря, на севере области ожидается сильный снег и метели. Порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. В среднем температура воздуха будет варьироваться от нуля до минус пяти градусов. Также возможно образование гололеда на дорогах.

Сотрудники МЧС предупреждают жителей области о соблюдении правил безопасности во время ухудшающихся погодных условий и просят автолюбителей не нарушать правила дорожного движения и соблюдать скоростной режим во время управления транспортным средством.