Уроженка Перми победила в конкурсе «Миссис Земной шар – 2017»

Пермь, 13 декабря. Уроженка Перми завоевала титул самой красивой замужней женщиной мира в конкурсе «Миссис Земной шар – 2017».

Супруга бывшего игрока баскетбольной команды «Урал-Грейт» Кшиштофа Лавриновича выиграла международный конкурс красоты «Миссис Земной шар – 2017», опередив 75 замужних женщин со всего мира. Татьяна Лавринович на своей страничке в Инстаграм рассказала о победе:

«Этот год стал странным и интересным для нас! В свои 38 он (Кшиштоф) решил сыграть за национальную сборную, а я в свои 32 года – принять участие в конкурсе красота. Нет, мы не сумасшедшие. Мы просто счастливы!».

Финал конкурса прошел в городе Шеньжене в Китае. Татьяна Лавринович представляла на конкурсе Литву, где живёт вместе с мужем и детьми.