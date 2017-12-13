Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
«Учите историю и географию»: в Крыму дали совет послу США
Весь мир
Уроженка Перми победила в конкурсе «Миссис Земной шар – 2017»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Уроженка Перми победила в конкурсе «Миссис Земной шар – 2017»

    19:21  13 Декабря 2017  /обновлено: 19:23  13 Декабря 2017
    52

    Уроженка Перми победила в конкурсе «Миссис Земной шар – 2017»

    Пермь, 13 декабря. Уроженка Перми завоевала титул самой красивой замужней женщиной мира в конкурсе «Миссис Земной шар – 2017».

    Супруга бывшего игрока баскетбольной команды «Урал-Грейт» Кшиштофа Лавриновича выиграла международный конкурс красоты «Миссис Земной шар – 2017», опередив 75 замужних женщин со всего мира. Татьяна Лавринович на своей страничке в Инстаграм рассказала о победе:

    «Этот год стал странным и интересным для нас! В свои 38 он (Кшиштоф) решил сыграть за национальную сборную, а я в свои 32 года – принять участие в конкурсе красота. Нет, мы не сумасшедшие. Мы просто счастливы!».

    Финал конкурса прошел в городе Шеньжене в Китае. Татьяна Лавринович представляла на конкурсе Литву, где живёт вместе с мужем и детьми.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #пермь
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть