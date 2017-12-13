Четыре человека погибли при пожаре в жилом бараке в Прикамье

Пермь, 13 декабря. Чрезвычайное происшествие случилось накануне ночью в Пермском крае: загорелся одноэтажный барак, четыре человека погибли.

Пожар произошел во вторник, 12 декабря, в ночное время суток во многокомнатном одноэтажном бараке, расположенном на улице Центральная в селе Березовка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю. Пожарно-спасательный отряд прибыл на место ЧП спустя две минуты после получения сообщения о возгорании.

Спасатели помогли выбраться из горящего дома 59-летнему мужчине, 21-летней женщине и трёхлетнему ребенку. Пострадавших незамедлительно доставили в медицинское учреждение. Мужчина получил ожоги, а женщине и ребенку диагностировали отравление продуктами горения. Во время тушения пожара огнеборцы обнаружили тела трёх мужчин и женщин. Известно, что два человека смогли самостоятельно выбраться из горящего здания до приезда сотрудников пожарно-спасательного отряда.

На место пожара прибыли начальник Главного управления МЧС России по Пермскому краю генерал-майор Попов, руководство Управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Пермскому краю.

В настоящий момент на месте ЧП работают специалисты, они выясняют обстоятельства и причины возникновения пожара. По предварительным данным известно, что причиной пожара стало неосторожное обращения с огнем во время курения.