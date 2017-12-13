Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Корова переломала кости пенсионеру в Оренбуржье
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в жилом бараке в Прикамье
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Четыре человека погибли при пожаре в жилом бараке в Прикамье

    9:27  13 Декабря 2017  /обновлено: 9:27  13 Декабря 2017
    50

    Четыре человека погибли при пожаре в жилом бараке в Прикамье

    Пермь, 13 декабря. Чрезвычайное происшествие случилось накануне ночью в Пермском крае: загорелся одноэтажный барак, четыре человека погибли.

    Пожар произошел во вторник, 12 декабря, в ночное время суток во многокомнатном одноэтажном бараке, расположенном на улице Центральная в селе Березовка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю. Пожарно-спасательный отряд прибыл на место ЧП спустя две минуты после получения сообщения о возгорании.

    Спасатели помогли выбраться из горящего дома 59-летнему мужчине, 21-летней женщине и трёхлетнему ребенку. Пострадавших незамедлительно доставили в медицинское учреждение. Мужчина получил ожоги, а женщине и ребенку диагностировали отравление продуктами горения. Во время тушения пожара огнеборцы обнаружили тела трёх мужчин и женщин. Известно, что два человека смогли самостоятельно выбраться из горящего здания до приезда сотрудников пожарно-спасательного отряда.

    На место пожара прибыли начальник Главного управления МЧС России по Пермскому краю генерал-майор Попов, руководство Управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Пермскому краю.

    В настоящий момент на месте ЧП работают специалисты, они выясняют обстоятельства и причины возникновения пожара. По предварительным данным известно, что причиной пожара стало неосторожное обращения с огнем во время курения.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #пожар #прикамье
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть