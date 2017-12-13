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ВАЗ влетел в Lada на трассе в Прикамье, есть жертвы
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    ВАЗ влетел в Lada на трассе в Прикамье, есть жертвы

    9:15  13 Декабря 2017  /обновлено: 9:30  13 Декабря 2017
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    ВАЗ влетел в Lada на трассе в Прикамье, есть жертвы

    Пермь, 13 декабря. Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием двух отечественных автомобилей случилось вчера в Пермском крае.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю, автомобильная авария зафиксирована во вторник, 12 декабря, около 14:45 часов вечера по московскому времени на 17 километре трассы Очер – Верещагино — Сива.  Отечественный автомобиль ВАЗ, за рулем которого находился 38-летний водитель, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с машиной марки «Лада Гранта».

    Два человека, 41-летний мужчина и 34-летняя женщин, которые находились в автомобиле ВАЗ, получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте до приезда сотрудников скорой помощи. Водители транспортных средств и 35-летняя пассажирка «Лады» получили травмы различной степени тяжести, их незамедлительно доставили в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства смертельного ДТП, после чего будет вынесено процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #прикамье
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