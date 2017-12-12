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Пожарные спасли четверых детей из горящего дома в Пермском крае
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    Пожарные спасли четверых детей из горящего дома в Пермском крае

    20:39  12 Декабря 2017  /обновлено: 20:40  12 Декабря 2017
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    Пожарные спасли четверых детей из горящего дома в Пермском крае

    Пермь, 12 декабря. Очевидцы сообщили, что из-под крыши жилого дома, который расположен на улице Советская в Верещагино в Пермском крае, идет густой дым. Пожарные, выехав на место происшествия, спасли из горящего дома четырех маленьких детей.

    На место происшествия выехали сотрудники пожарно-спасательного подразделения в составе семи человек. Начальник караула увидел силуэт ребенка, и пожарные, разбив окно, попали в дом. Они обнаружили четырехлетнюю девочку, которая была без сознания. Спасатели продолжали обыскивать дом и искать детей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю. Дети были доставлены в больницу с признаками отравления продуктами горения.

    В доме проживала женщина и ее пять детей, мать отсутствовала, а старший ребенок был в школе: дети были дома одни. По предварительным данным, причиной пожара стала детская шалость с огнем. По словам матери, один из детей баловался спичками.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пожар #пермский край
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