Пожарные спасли четверых детей из горящего дома в Пермском крае

Пермь, 12 декабря. Очевидцы сообщили, что из-под крыши жилого дома, который расположен на улице Советская в Верещагино в Пермском крае, идет густой дым. Пожарные, выехав на место происшествия, спасли из горящего дома четырех маленьких детей.

На место происшествия выехали сотрудники пожарно-спасательного подразделения в составе семи человек. Начальник караула увидел силуэт ребенка, и пожарные, разбив окно, попали в дом. Они обнаружили четырехлетнюю девочку, которая была без сознания. Спасатели продолжали обыскивать дом и искать детей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю. Дети были доставлены в больницу с признаками отравления продуктами горения.

В доме проживала женщина и ее пять детей, мать отсутствовала, а старший ребенок был в школе: дети были дома одни. По предварительным данным, причиной пожара стала детская шалость с огнем. По словам матери, один из детей баловался спичками.