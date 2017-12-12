Первая заправка для электромобилей открылась в Перми

Пермь, 12 декабря. Первая заправка для электромобилей начала работать в Перми во вторник, 12 декабря. Станция, где машины смогут подзарядиться, расположена на территории АЗС «Лукойл» №15 — на шоссе Космонавтов, недалеко от аэропорта «Большое Савино».

Станция сможет принять только одну машину, при этом зарядить транспортное средство пока что можно будет бесплатно. Полностью зарядить аккумулятор можно будет за четыре-пять часов, в это время водитель может посидеть в кафе на заправке и подождать, когда его транспортное средство будет готово. Для неполной зарядки машины необходимо будет подождать около трех часов.