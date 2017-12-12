Первая заправка для электромобилей открылась в Перми
Пермь, 12 декабря. Первая заправка для электромобилей начала работать в Перми во вторник, 12 декабря. Станция, где машины смогут подзарядиться, расположена на территории АЗС «Лукойл» №15 — на шоссе Космонавтов, недалеко от аэропорта «Большое Савино».
Станция сможет принять только одну машину, при этом зарядить транспортное средство пока что можно будет бесплатно. Полностью зарядить аккумулятор можно будет за четыре-пять часов, в это время водитель может посидеть в кафе на заправке и подождать, когда его транспортное средство будет готово. Для неполной зарядки машины необходимо будет подождать около трех часов.
«Стационарное зарядное устройство сделано из вандалозащищeнного коррозионностойкого стального корпуса. Она подходит для любых марок электрокаров и заряжает электромобили в режиме Mode 3», — сообщает «АиФ».