Две новые остановки появились в Перми

Пермь, 12 декабря. Две новые остановки — «Улица Гайвинская» и «Торговый комплекс «Лента» — появятся на улицах Перми с 15 декабря.

Остановка «Улица Гайванская» расположена по улице Гайвинской в районе домов №18 и №11 по улице Пулковская. Пассажирские автобусы, которые следует по маршрутам № 18, №24, №44, №49, №53, №71 и №73, будут останавливаться на данной остановке в оба направления. Вторая новая остановка «Торговый комплекс «Лента» построена по улице Подлесная около здания №66 на проспекте Парковом. Автобус, следующий по маршруту №47, а также троллейбусы маршрута №10, №12, №13 будут останавливаться.

Новые остановки оборудованы павильонами, кроме этого сделаны пешеходные переходы и установлены дорожные ограждения и знаки, сообщает пресс-служба администрации Перми.