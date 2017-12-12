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Две новые остановки появились в Перми
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    Две новые остановки появились в Перми

    14:45  12 Декабря 2017  /обновлено: 14:46  12 Декабря 2017
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    Две новые остановки появились в Перми

    Пермь, 12 декабря. Две новые остановки — «Улица Гайвинская»  и «Торговый комплекс «Лента» — появятся на улицах Перми с 15 декабря.

    Остановка «Улица Гайванская» расположена по улице Гайвинской в районе домов №18 и №11 по улице Пулковская. Пассажирские автобусы, которые следует по маршрутам № 18, №24, №44, №49, №53, №71 и №73, будут останавливаться на данной остановке в оба направления. Вторая новая остановка «Торговый комплекс «Лента» построена по улице Подлесная около здания №66 на проспекте Парковом. Автобус, следующий по маршруту №47, а также троллейбусы маршрута №10, №12, №13 будут останавливаться.

    Новые остановки оборудованы павильонами, кроме этого сделаны пешеходные переходы и установлены дорожные ограждения и знаки, сообщает пресс-служба администрации Перми.

    Автор: Дарья Смолина
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    #остановки #пермь
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