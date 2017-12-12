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Всех сирот Пермского края хотят обеспечить жильем к 2024 году
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    Всех сирот Пермского края хотят обеспечить жильем к 2024 году

    14:28  12 Декабря 2017  /обновлено: 14:28  12 Декабря 2017
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    Всех сирот Пермского края хотят обеспечить жильем к 2024 году

    Пермь, 12 декабря. В федеральном законодательстве произошли изменения, и поэтому увеличилась очередь детей, которые имеют статус сирот, на жилье. По словам министра социального развития Пермского края Павла Фокина, данный вопрос планируют решить до 2024 года.

    С учетом изменений, право на получение жилья имеют не только дети-сироты, которые не имеют жилплощади, но и те, у которых она либо меньше норматива, либо в непригодном состоянии. В 2013 году в очереди на получение жилплощади было 500 человек, но в связи с изменениями в законодательстве количество увеличилось до 1765. Власти региона пытаются решить данный вопрос.

    «Исходя из тех поручений, которые были в апреле и дополнительных средств, которые были предусмотрены в апреле 2017 года, это примерно 150 млн рублей, мы планируем к 2024 году полностью закрыть очередность», — цитирует ИА «REGNUM» министра социального развития Прикамья Павла Фокина.

    По словам министра, необходимо создать и другие способы обеспечения жильем детей-сирот, которые принимают решения самостоятельно. Многие семьи получили материнский капитал, и они самостоятельно могут принимать решение о том, какое жилье им лучше и удобней.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пермь #пермский край
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