Виновник смертельного ДТП в Пермском крае получил 4 года колонии

Пермь, 12 декабря. Водитель, по чьей вине погиб человек в дорожно-транспортном происшествии, получил четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения. Кроме этого 41-летний житель Очера Прикамья не сможет два года заниматься деятельностью, которая связана с управлением транспортными средствами.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на плотине Очерского пруда в июне этого года, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края. Водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость и, не справившись с управлением, врезался в металлическое ограждение. В результате аварии пассажир получил травмы несовместимые с жизнью травмы и погиб.

Мужчине было предъявлено обвинение по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Приговор в законную силу не вступил.