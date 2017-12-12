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Виновник смертельного ДТП в Пермском крае получил 4 года колонии
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    Виновник смертельного ДТП в Пермском крае получил 4 года колонии

    11:44  12 Декабря 2017  /обновлено: 11:44  12 Декабря 2017
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    Виновник смертельного ДТП в Пермском крае получил 4 года колонии

    Пермь, 12 декабря. Водитель, по чьей вине погиб человек в дорожно-транспортном происшествии, получил четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения. Кроме этого 41-летний житель Очера Прикамья не сможет два года заниматься деятельностью, которая связана с управлением транспортными средствами.

    Дорожно-транспортное происшествие случилось на плотине Очерского пруда в июне этого года, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края. Водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость и, не справившись с управлением, врезался в металлическое ограждение. В результате аварии пассажир получил травмы несовместимые с жизнью травмы и погиб.

    Мужчине было предъявлено обвинение по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Приговор в законную силу не вступил.

    Автор: Дарья Смолина
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    #суд #дтп #пермский край
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