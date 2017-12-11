Строительство ледового катка у Театра-Театра в Перми обойдется в 3,36 млн рублей

Пермь, 11 декабря. Ледовый каток у Театра-Театра в Перми создаст «Творческая мастерская Алексея Губанова» — единственная компания, допущенная к участию в конкурсе. Стоимость контракта составила 3,36 млн рублей.

Победитель должен будет построить каток, эскиз которого будет согласован с заказчиком, сообщает «Новый компаньон». «Творческой мастерской Алексея Губанова» предстоит полностью заняться проектом: создать ледовую площадку, продумать иллюминацию и реализовать ее, также сделать места, где горожане смогут взять напрокат коньки и погреться. Кроме этого им предстоит сделать площадку — изолированное место — для маленьких детей и тех, кто только учится стоять на коньках. Кроме этого ледовый каток будут украшать две снежные фигуры.

Ледовый каток будет работать ежедневно с десяти утра до десяти вечера до 18 февраля следующего года.