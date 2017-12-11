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Общество
Более 80 бездомных посетили пункт обогрева в Перми
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    Более 80 бездомных посетили пункт обогрева в Перми

    17:04  11 Декабря 2017  /обновлено: 17:04  11 Декабря 2017
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    Более 80 бездомных посетили пункт обогрева в Перми

    Пермь, 11 ноября. Пункт временного обогрева — мобильный центр помощи для людей, который оказались в трудной жизненной ситуации — работает с 1 декабря в Перми. За это время в пункт обогрева пришли более 80 человек.

    Пункт обогрева — палатка, площадь которой 60 квадратных метров, сообщает пресс-служба министерства социального развития Пермского края. В палатке люди могут получить теплую одежду, горячую еду и медицинскую помощь. Основными задачами пункта обогрева являются: сохранение здоровья и жизни бездомных, снижение количества случаев обморожения конечностей и переохлаждения, а также содействие их дальнейшему жизнеустройству.

    Пункт временного обогрева расположен по адресу улица Подгорная, район ЦКР, в Перми. Он будет работать до 28 февраля следующего года.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пермь #бездомные #пункт обогрева
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