Более 80 бездомных посетили пункт обогрева в Перми

Пермь, 11 ноября. Пункт временного обогрева — мобильный центр помощи для людей, который оказались в трудной жизненной ситуации — работает с 1 декабря в Перми. За это время в пункт обогрева пришли более 80 человек.

Пункт обогрева — палатка, площадь которой 60 квадратных метров, сообщает пресс-служба министерства социального развития Пермского края. В палатке люди могут получить теплую одежду, горячую еду и медицинскую помощь. Основными задачами пункта обогрева являются: сохранение здоровья и жизни бездомных, снижение количества случаев обморожения конечностей и переохлаждения, а также содействие их дальнейшему жизнеустройству.

Пункт временного обогрева расположен по адресу улица Подгорная, район ЦКР, в Перми. Он будет работать до 28 февраля следующего года.