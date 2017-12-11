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Житель Краснокамска ударил старшего брата ножом
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    Житель Краснокамска ударил старшего брата ножом

    10:47  11 Декабря 2017  /обновлено: 10:47  11 Декабря 2017
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    Житель Краснокамска ударил старшего брата ножом

    Пермь, 11 декабря. Мужчина ударил ножом в шею своего 34-летнего старшего брата. Инцидент произошел в Краснокамске в ночь на 10 декабря.

    Братья распивали спиртные напитки, и между ними возникла ссора, которая переросла в драку. В результате чего 27-летний мужчина взял нож и ударил старшего брата, сообщает «АиФ» со ссылкой на информацию пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю. Старшего брата с ранением доставили в медицинское учреждение.

    Было возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Краснокамска по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». На данный момент он задержан.

    Напомним, поссорившись с соседом, житель Перми ударил его ножом. Пострадавший был доставлен в больницу.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пермский край #причинение вреда #краснокамск
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