Житель Краснокамска ударил старшего брата ножом

Пермь, 11 декабря. Мужчина ударил ножом в шею своего 34-летнего старшего брата. Инцидент произошел в Краснокамске в ночь на 10 декабря.

Братья распивали спиртные напитки, и между ними возникла ссора, которая переросла в драку. В результате чего 27-летний мужчина взял нож и ударил старшего брата, сообщает «АиФ» со ссылкой на информацию пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю. Старшего брата с ранением доставили в медицинское учреждение.

Было возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Краснокамска по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». На данный момент он задержан.

Напомним, поссорившись с соседом, житель Перми ударил его ножом. Пострадавший был доставлен в больницу.