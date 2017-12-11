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Общество
Синоптики пообещали жителям Перми резкое потепление
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    Синоптики пообещали жителям Перми резкое потепление

    10:27  11 Декабря 2017  /обновлено: 10:27  11 Декабря 2017
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    Синоптики пообещали жителям Перми резкое потепление

    Пермь, 11 декабря. В первый день рабочей недели синоптики обещали, что днем будет -13. Резкое потепление ожидается в Перми со вторника, 11 декабря.

    Со вторника в городе будет теплее: ночью будет -16, а днем — -9. Днем в среду, 13 декабря, столбик термометра будет показывать -4, а ночью -10. В течение первых трех дней в Перми будет переменная облачность и без осадков, в последние дни рабочей недели также температура будет приближаться к нулю: столбик термометра будет показывать от -2 до -6. По данным Гидрометцентра России, в два последних дня рабочей недели ожидается снег.

    Синоптики обещают, что в субботу вновь похолодает: температура днем будет -9. В воскресенье будет потеплее на пять градусов — -4. В выходные ожидается переменная облачность и без осадков. 

    Автор: Дарья Смолина
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    #погода #пермь
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