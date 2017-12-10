Жители двух районов Перми останутся без воды

Пермь, 10 октября. Отключение воды запланировано в двух районах Перми в связи с плановыми ремонтными работами.

Как сообщают региональные новостные источники, 12 декабря местные жители двух районов останутся без воды.

Из-за планово-ремонтных работ на улице Дзержинского, 12 декабря в период с 9:30 до 15:00 часов воду отключат для жители домов Дзержинского района:

Ул. Генкеля, 15, 17, 1а, 1б, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Ул. Дзержинского, 1, 1 к27, 10, 12, 15, 16, 16а, 17, 1б, 2, 25, 27, 28, 30, 32, 36;

Ул. Букирева, 10, 10а, 15, 16;

Ул. Ленина, 89, 91;

Ул. Лесозаводская, 6;

Ул. Сергея Данщина, 19, 28, 4, 5, 6, 6а, 7;

Ул. Сухобруса, 1, 12 к1, 25, 27.

В период с 9:30 часов утра 12 декабря до 9:30 13 декабря жители Индустриального района останутся без воды:

Бершетский переулок, 2, 3;

Ул. Карпинского, 1, 3, 4, 5, 7;

Ул. Левченко, 11, 13, 17, 9;

Ул. Луньевская, 3;

Ул. Самолетная, 4.