Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
В США признали превосходство российской армии над американской
Общество
Жители двух районов Перми останутся без воды
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Жители двух районов Перми останутся без воды

    19:49  10 Декабря 2017  /обновлено: 19:50  10 Декабря 2017
    288

    Жители двух районов Перми останутся без воды

    Пермь, 10 октября. Отключение воды запланировано в двух районах Перми в связи с плановыми ремонтными работами.

    Как сообщают региональные новостные источники, 12 декабря местные жители двух районов останутся без воды.

    Из-за планово-ремонтных работ на улице Дзержинского, 12 декабря в период с 9:30 до 15:00 часов воду отключат для жители домов Дзержинского района:

    Ул. Генкеля, 15, 17, 1а, 1б, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
    Ул. Дзержинского, 1, 1 к27, 10, 12, 15, 16, 16а, 17, 1б, 2, 25, 27, 28, 30, 32, 36;
    Ул. Букирева, 10, 10а, 15, 16;

    Ул. Ленина, 89, 91;
    Ул. Лесозаводская, 6;
    Ул. Сергея Данщина, 19, 28, 4, 5, 6, 6а, 7;
    Ул. Сухобруса, 1, 12 к1, 25, 27.

    В период с 9:30 часов утра 12 декабря до 9:30 13 декабря жители Индустриального района останутся без воды:

    Бершетский переулок, 2, 3;
    Ул. Карпинского, 1, 3, 4, 5, 7;
    Ул. Левченко, 11, 13, 17, 9;
    Ул. Луньевская, 3;
    Ул. Самолетная, 4.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #пермь
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть