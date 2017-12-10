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«Амкар» потерпел поражение в матче премьер-лиги с «Краснодаром»
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    «Амкар» потерпел поражение в матче премьер-лиги с «Краснодаром»

    18:04  10 Декабря 2017  /обновлено: 18:06  10 Декабря 2017
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    «Амкар» потерпел поражение в матче премьер-лиги с «Краснодаром»

    Пермь, 10 декабря. Пермский «Амкар» потерпел поражение в матче 20-го тура Российской футбольной премьер-лиги с командой из Краснодара.

    «Краснодар» одержал победу со счетом 3:1 над пермским «Амкаром» в домашнем матче 20-го тура Российской футбольной премьер-лиги. У хозяев отличился Браун Форбс на 57 минуте. В свою очередь, из краснодарской команды голы забили Алексей Грицаенко на 13 минуте, Иван Игнатьев на 32 минуте и Виктор Классон на 46 минуте.

    Команда из Краснодара одержала третью победу подряд в турнире и на данный момент занимает третье место в турнирной таблице с 36 очками. «Амкар» набрал 21 балл и находится на 13 месте.

    Автор: Ксения Пудовкина
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