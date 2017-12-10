«Амкар» потерпел поражение в матче премьер-лиги с «Краснодаром»

Пермь, 10 декабря. Пермский «Амкар» потерпел поражение в матче 20-го тура Российской футбольной премьер-лиги с командой из Краснодара.

«Краснодар» одержал победу со счетом 3:1 над пермским «Амкаром» в домашнем матче 20-го тура Российской футбольной премьер-лиги. У хозяев отличился Браун Форбс на 57 минуте. В свою очередь, из краснодарской команды голы забили Алексей Грицаенко на 13 минуте, Иван Игнатьев на 32 минуте и Виктор Классон на 46 минуте.

Команда из Краснодара одержала третью победу подряд в турнире и на данный момент занимает третье место в турнирной таблице с 36 очками. «Амкар» набрал 21 балл и находится на 13 месте.