Автобус влетел в остановку с человеком в Перми

Пермь, 10 декабря. Жуткое дорожно-транспортное происшествие случилось в Перми: маршрутный автобус снес остановку, на которой находился человек.

Авария произошла в четверг,7 декабря, около 13:50 часов дня по московскому времени. Пассажирский автобус №40, водитель которого не смог справиться с управлением транспортным средством, вылетел на тротуар и протаранил остановку, возле которой в тот момент находился человек. По последней информации известно, пострадавших в аварии нет.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта произошло сегодня утром в Сызрани: отечественная легковушка протаранила пассажирский автобус.