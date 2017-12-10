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Автобус влетел в остановку с человеком в Перми
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    Автобус влетел в остановку с человеком в Перми

    12:32  10 Декабря 2017  /обновлено: 12:34  10 Декабря 2017
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    Автобус влетел в остановку с человеком в Перми

    Пермь, 10 декабря. Жуткое дорожно-транспортное происшествие случилось в Перми: маршрутный автобус снес остановку, на которой находился человек.

    Авария произошла в четверг,7 декабря, около 13:50 часов дня по московскому времени. Пассажирский автобус №40, водитель которого не смог справиться с управлением транспортным средством, вылетел на тротуар и протаранил остановку, возле которой в тот момент находился человек. По последней информации известно, пострадавших в аварии нет. 

    Напомним, дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта произошло сегодня утром в Сызрани: отечественная легковушка протаранила пассажирский автобус.

    Автор: Ксения Пудовкина
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