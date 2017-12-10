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Пропавшего без вести отца двоих детей обнаружили мертвым в реке Прикамья
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    Пропавшего без вести отца двоих детей обнаружили мертвым в реке Прикамья

    10:43  10 Декабря 2017  /обновлено: 10:44  10 Декабря 2017
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    Пропавшего без вести отца двоих детей обнаружили мертвым в реке Прикамья

    Пермь, 10 декабря. Спасатели Прикамья нашли труп пропавшего без вести мужчину.

    Как сообщает «ПолитЭксперт», 29-летний отец двоих детей пропал без вести в октябре 2017 года. Последний раз мужчину видели 12 октября. После этого, его видели недалеко от магазина «Охотник». Спасатели из населенного пункта Кунгура обнаружили тело объявленного в розыск мужчины в субботу, 9 декабря, они вытащили труп из реки.

    Информацию о смерти молодого отца двоих детей появилась в социальный сетях, позже ее подтвердили сотрудники Кунгурской службы спасения. Друзья и родственники погибшего местного жителя просят помочь его супруге.

    Автор: Ксения Пудовкина
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