Пропавшего без вести отца двоих детей обнаружили мертвым в реке Прикамья

Пермь, 10 декабря. Спасатели Прикамья нашли труп пропавшего без вести мужчину.

Как сообщает «ПолитЭксперт», 29-летний отец двоих детей пропал без вести в октябре 2017 года. Последний раз мужчину видели 12 октября. После этого, его видели недалеко от магазина «Охотник». Спасатели из населенного пункта Кунгура обнаружили тело объявленного в розыск мужчины в субботу, 9 декабря, они вытащили труп из реки.

Информацию о смерти молодого отца двоих детей появилась в социальный сетях, позже ее подтвердили сотрудники Кунгурской службы спасения. Друзья и родственники погибшего местного жителя просят помочь его супруге.