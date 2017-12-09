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Грузовик врезался в такси на Восточном обходе Перми
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    Грузовик врезался в такси на Восточном обходе Перми

    21:19  9 Декабря 2017  /обновлено: 21:19  09 Декабря 2017
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    Грузовик врезался в такси на Восточном обходе Перми

    Пермь, 9 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля — такси — и грузовика случилось на 11-м километре Восточного обхода Перми около трех часов дня в пятницу, 8 декабря. Грузовик врезался в заднюю часть легковушки.

    Как стало известно, водитель такси, по неустановленным причинам, ехал задним ходом, и в результате чего произошло столкновение с грузовиком Mercedes. По предварительным данным, виновник дорожно-транспортного происшествия водитель такси, сообщает «59.ru» со ссылкой на информацию пресс-службы ГИБДД Перми.

    В результате автомобильной аварии пострадал водитель такси, его доставили в медицинское учреждение. Сотрудникам полиции предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #пермь
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