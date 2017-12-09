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Пермяк ударил ножом соседа около подъезда
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    Пермяк ударил ножом соседа около подъезда

    15:18  9 Декабря 2017  /обновлено: 15:18  09 Декабря 2017
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    Пермяк ударил ножом соседа около подъезда

    Пермь, 9 декабря. Житель Перми был доставлен в медицинское учреждение с ножевым ранением, выяснилось, что его ударил сосед.

    Информация о случившемся поступила в отдел полиции из медицинского учреждение, куда был доставлен пострадавший — мужчина 1985 года рождения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. Сотрудники правоохранительных органов установили, что мужчины встретились у подъезда и между ними произошел конфликт, в результате которого 29-летний злоумышленник ударил соседа ножом.

    По данному факту возбуждено уголовное дело и ведется следствие. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ранение, полученное мужчиной, расценивается как причинение тяжкого вреда здоровью.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пермь #причинение вреда
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