Четыре сайта, продающих поддельные свидетельства ЕГЭ, заблокировали в Перми

Пермь, 9 декабря. Четыре сайта, которые занимались продажей свидетельств о результатах единого государственного экзамена, заблокировали в Перми.

В сети Интернет были обнаружены четыре сайта, которые продавали поддельные свидетельства о результатах ЕГЭ, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края. Потенциальным покупателям предлагали приобрести свидетельство со всеми необходимыми печатями за определенную сумму, отмечалось, что данный документ принимают от абитуриентов в высшие учебные заведения.

Данное деяние является нарушением законодательства об образовании. Орджоникидзевский районный суд Перми принял решение о блокировке данных Интернет-ресурсов, кроме этого информация, которая размещена на сайтах, запрещена к распространению на территории России.