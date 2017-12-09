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Четыре сайта, продающих поддельные свидетельства ЕГЭ, заблокировали в Перми
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    Четыре сайта, продающих поддельные свидетельства ЕГЭ, заблокировали в Перми

    15:02  9 Декабря 2017  /обновлено: 15:02  09 Декабря 2017
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    Четыре сайта, продающих поддельные свидетельства ЕГЭ, заблокировали в Перми

    Пермь, 9 декабря. Четыре сайта, которые занимались продажей свидетельств о результатах единого государственного экзамена, заблокировали в Перми.

    В сети Интернет были обнаружены четыре сайта, которые продавали поддельные свидетельства о результатах ЕГЭ, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края. Потенциальным покупателям предлагали приобрести свидетельство со всеми необходимыми печатями за определенную сумму, отмечалось, что данный документ принимают от абитуриентов в высшие учебные заведения.

    Данное деяние является нарушением законодательства об образовании. Орджоникидзевский районный суд Перми принял решение о блокировке данных Интернет-ресурсов, кроме этого информация, которая размещена на сайтах, запрещена к распространению на территории России.  

    Автор: Дарья Смолина
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    #пермь #егэ
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