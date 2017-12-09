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Житель Пермского края получил 12 лет за продажу наркотиков
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    Житель Пермского края получил 12 лет за продажу наркотиков

    10:45  9 Декабря 2017  /обновлено: 10:45  09 Декабря 2017
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    Житель Пермского края получил 12 лет за продажу наркотиков

    Пермь, 9 декабря. Житель Соликамска Пермского края приговорен к 12 годам лишения свободы за незаконный оборот наркотиков.

    Сотрудникам полиции поступила информация о том, что местный житель занимается сбытом наркотического вещества. Стражи порядка задержали 32-летнего мужчину с поличным, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. Местный житель продал своему знакомому пакетик с порошковым веществом, экспертиза показала, что это курительная смесь, в состав которой входит наркотическое вещество. Масса вещества составила 0,399 грамм.

    Суд признал виновным и приговорил к 12 годам — по совокупности наказаний. Мужчина будет отбывать наказание в колонии строго режима, кроме этого ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пермский край #наркотики
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