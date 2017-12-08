Новорожденного ребенка подкинули в поликлинику в Пермском крае

Пермь, 8 декабря. Новорожденного ребенка подкинули в детскую поликлинику города Чайковский Пермского края. Инцидент произошел в первой половине дня 6 декабря.

Женщина пришла в медицинское учреждение и оставила ребенка на пеленальном столике, а затем ушла. Первноначально, думали, что мать новорожденного зашла в кабинет, но, как оказалось, маленькую девочку подкинули. По информации местных СМИ, данный факт подтвердили в пресс-службе министерства здравоохранения Прикамья.

У ребенка было переохлаждение, и сотрудники скорой помощи доставили его в неонатологическое отделение центральной городской больницы.