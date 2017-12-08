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Новорожденного ребенка подкинули в поликлинику в Пермском крае
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    Новорожденного ребенка подкинули в поликлинику в Пермском крае

    20:15  8 Декабря 2017  /обновлено: 20:15  08 Декабря 2017
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    Новорожденного ребенка подкинули в поликлинику в Пермском крае

    Пермь, 8 декабря. Новорожденного ребенка подкинули в детскую поликлинику города Чайковский Пермского края. Инцидент произошел в первой половине дня 6 декабря.

    Женщина пришла в медицинское учреждение и оставила ребенка на пеленальном столике, а затем ушла. Первноначально, думали, что мать новорожденного зашла в кабинет, но, как оказалось, маленькую девочку подкинули. По информации местных СМИ, данный факт подтвердили в пресс-службе министерства здравоохранения Прикамья.

    У  ребенка было переохлаждение, и сотрудники скорой помощи доставили его в неонатологическое отделение центральной городской больницы.

    «Сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает, девочка находится под присмотром врачей», — цитирует «Комсомольская правда»  слова сотрудника министерства.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пермский край #новорожденный
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