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Общество
Движение транспорта в Перми изменят на время открытия парка «Россия — Моя история»
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    Движение транспорта в Перми изменят на время открытия парка «Россия — Моя история»

    19:10  8 Декабря 2017  /обновлено: 19:10  08 Декабря 2017
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    Движение транспорта в Перми изменят на время открытия парка «Россия — Моя история»

    Пермь, 8 декабря. Движение общественного транспорта изменится 12 декабря, это связано с проведением церемонии открытия исторического парка «Россия — Моя история».

    Личный транспорт не сможет двигаться по улице Монастырской на участке автодороги от улицы Максима Горького до дома №3 по улице Монастырской с шести утра и до восьми вечера 12 декабря, движение общественного транспорта будет ограничено с полудня до шести часов вечера. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.

    Автобус, который следует по маршруту №3 в сторону остановки «Станция Пермь-1» от перекрестка улиц Монастырская и 25 Октября будет ездить по улице Монастырская и Комсомольскому проспекту, в обратном направлении по улицам: Сибирская, Советская, 25 Октября и Монастырская.

    У троллейбуса, который движется по маршруту №1, будет укорочено движение до улицы Советская. Отмечается, что нельзя будет оставить на парковке автомобили рядом с домами №2 и №3 по улице Монастырская с шести утра 10 декабря до полуночи 13 декабря.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пермь #транспорт
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