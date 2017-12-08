Пермь, 8 декабря. Движение общественного транспорта изменится 12 декабря, это связано с проведением церемонии открытия исторического парка «Россия — Моя история».

Личный транспорт не сможет двигаться по улице Монастырской на участке автодороги от улицы Максима Горького до дома №3 по улице Монастырской с шести утра и до восьми вечера 12 декабря, движение общественного транспорта будет ограничено с полудня до шести часов вечера. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.

Автобус, который следует по маршруту №3 в сторону остановки «Станция Пермь-1» от перекрестка улиц Монастырская и 25 Октября будет ездить по улице Монастырская и Комсомольскому проспекту, в обратном направлении по улицам: Сибирская, Советская, 25 Октября и Монастырская.

У троллейбуса, который движется по маршруту №1, будет укорочено движение до улицы Советская. Отмечается, что нельзя будет оставить на парковке автомобили рядом с домами №2 и №3 по улице Монастырская с шести утра 10 декабря до полуночи 13 декабря.