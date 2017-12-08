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Стало известно, какую погоду ждать в Перми на выходных
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    Стало известно, какую погоду ждать в Перми на выходных

    10:29  8 Декабря 2017  /обновлено: 10:29  08 Декабря 2017
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    Стало известно, какую погоду ждать в Перми на выходных

    Пермь,8 декабря. Похолодание ожидается в Перми в ближайшие выходные, кроме этого в городе по-прежнему будет небольшой снег.

    Днем температура воздуха в Перми в субботу, 9 декабря, составит -6, в воскресенье будет еще холоднее — -10. Ночью в выходные столбик термометра будет показывать от -8 до -12, сообщает пресс-служба Гидрометцентра России. Стоит отметить, что в первый рабочий день недели — понедельник, 11 декабря — будет еще холоднее: днем температура будет достигать -12, а ночью -15, однако синоптики отмечают, что осадков в этот не стоит ожидать. Сильный мороз будет ночью во вторник, 12 декабря: -16.

    По прогнозам синоптиков, потеплеет в Перми лишь со среды, 13 декабря. Температура будет от -1 до -4, переменная облачность и небольшой снег.

    Автор: Дарья Смолина
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    #погода #пермь
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