Трех мужчин, пытавшихся поджечь дом полицейского, осудили в Прикамье

Пермь, 7 декабря. Трое пьяных мужчин пытались поджечь дом сотрудника полиции, который ранее оформил на одного из них протокол о привлечении к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Суд приговорил организатора поджога к одному году семи месяцам лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, которая связана с управлением автомобиля на три года.

Было установлено, что мужчина предложил своим знакомым, с которыми распивал спиртные напитки, поджечь дом сотрудника полиции. Они согласились и взяли с собой две бутылки с горючей смесью, сообщает пресс-служба прокуратуры по Пермскому краю. Мужчины убедились, что за ними никто не следит, бросили бутылки во двор полицейского. В результате чего произошел пожар, однако сосед увидел пламя, и огонь был вовремя ликвидирован.

Другие фигуранты дела получили: второй мужчина — один год четыре месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, третий — 400 часов исправительных работ.