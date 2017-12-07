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Трех мужчин, пытавшихся поджечь дом полицейского, осудили в Прикамье
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    Трех мужчин, пытавшихся поджечь дом полицейского, осудили в Прикамье

    20:31  7 Декабря 2017  /обновлено: 20:31  07 Декабря 2017
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    Трех мужчин, пытавшихся поджечь дом полицейского, осудили в Прикамье

    Пермь, 7 декабря. Трое пьяных мужчин пытались поджечь дом сотрудника полиции, который ранее оформил на одного из них протокол о привлечении к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Суд приговорил организатора поджога к одному году семи месяцам лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, которая связана с управлением автомобиля на три года.

    Было установлено, что мужчина предложил своим знакомым, с которыми распивал спиртные напитки, поджечь дом сотрудника полиции. Они  согласились и взяли с собой две бутылки с горючей смесью, сообщает пресс-служба прокуратуры по Пермскому краю. Мужчины убедились, что за ними никто не следит, бросили бутылки во двор полицейского. В результате чего произошел пожар, однако сосед увидел пламя, и огонь был вовремя ликвидирован.

    Другие фигуранты дела получили: второй мужчина — один год четыре месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, третий — 400 часов исправительных работ.

    Автор: Дарья Смолина
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    #суд #пермь
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