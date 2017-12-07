Пермь, 7 декабря. Неизвестные обстреляли два пассажирских автобуса в Краснокамске Пермском крае утром 6 декабря. У транспортных средств разбиты окна.

Первый автобус обстреляли около 06.20 на перекрестке улиц Большевистской и Крала Либкнехта, второй — около семи утра у магазина «Мастер», который находится на перекрестке улиц Большевистской и Школьной. Автобусы двигались в сторону Перми, пострадавших в данных инцидентах нет, сообщает «АиФ». Пассажиры пересели в другой автобус и направились в город.

Как стало известно, в отдел полиции по Краснокамскому району поступило заявление о том, что два автобуса Mercedes-Benz были обстреляны. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту. Сообщается, что стреляли из пневматического оружия.