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Подозреваемого в нападении на 9-летнего мальчика задержали в Перми
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    Подозреваемого в нападении на 9-летнего мальчика задержали в Перми

    12:57  7 Декабря 2017  /обновлено: 12:57  07 Декабря 2017
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    Подозреваемого в нападении на 9-летнего мальчика задержали в Перми

    Пермь, 7 декабря. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, который напал на девятилетнего мальчика. Инцидент произошел в подъезде дома в Перми 4 декабря этого года.

    Ребенок возвращался после вечерней тренировки домой, и в подъезде его дома напал незнакомец. Мужчина, испугавшись вошедших в подъезд людей, скрылся с места преступления и не довел свой замысел до конца. Стражи порядка установили и задержали подозреваемого, им оказался 37-летний ранее судимый местный житель, сообщает СУ СК России по Пермскому краю.

    Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство малолетнего».На данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося, будет проверена причастность подозреваемого к совершению других преступлений.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пермь #покушение на убийство
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