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Микроавтобус сбил троих детей под Пермью, есть жертвы
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    Микроавтобус сбил троих детей под Пермью, есть жертвы

    10:46  6 Декабря 2017
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    Микроавтобус сбил троих детей под Пермью, есть жертвы

    Пермь, 6 декабря. Микроавтобус сбил троих детей на автодороге возле Соликамска, в результате дорожно-транспортного происшествия один ребенок погиб, двое экстренно госпитализированы в медицинское учреждение. Об этом сообщил в среду источник в МВД по Пермскому краю. 

    Согласно информации ведомства, ДТП на трассе Кунгур — Соликамск случилось примерно в 17.50.

    «Водитель 1966 года рождения за рулем микроавтобуса «Газель» допустил наезд на трех детей, двоим из которых по восемь лет, одному — одиннадцать», — рассказал собеседник.

    В результате страшной аварии один ребенок погиб на месте, двое детей пострадали и были доставлены в больницу.

    По неподтвержденной информации, дети переходили дорогу в неположенном месте. 

    Микроавтобус сбил троих детей под Пермью, есть жертвы

    В настоящее время водитель микроавтобуса задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.

    Сотрудники правоохранительных органов выясняют все причины и детали произошедшего.

    Автор: Дана Балан
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    #дети #дтп #микроавтобус #пермь
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