Микроавтобус сбил троих детей под Пермью, есть жертвы

Пермь, 6 декабря. Микроавтобус сбил троих детей на автодороге возле Соликамска, в результате дорожно-транспортного происшествия один ребенок погиб, двое экстренно госпитализированы в медицинское учреждение. Об этом сообщил в среду источник в МВД по Пермскому краю.

Согласно информации ведомства, ДТП на трассе Кунгур — Соликамск случилось примерно в 17.50.

«Водитель 1966 года рождения за рулем микроавтобуса «Газель» допустил наезд на трех детей, двоим из которых по восемь лет, одному — одиннадцать», — рассказал собеседник.

В результате страшной аварии один ребенок погиб на месте, двое детей пострадали и были доставлены в больницу.

По неподтвержденной информации, дети переходили дорогу в неположенном месте.

В настоящее время водитель микроавтобуса задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все причины и детали произошедшего.