Пожар в колонии в Прикамье произошел из-за короткого замыкания

Соликамск, 6 декабря. Крупный пожар произошел накануне на территории площадью 1100 квадратных метров в колонии для пожизненно заключённых в Пермском крае.

По информации пресс-службы ГУФСИН Пермского края, чрезвычайное происшествие случилось во вторник, 5 декабря, около 21:15 часов вечера по московскому времени в колонии строгого режима «Белый лебедь». Пожарно-спасательный отряд незамедлительно прибыл на место ЧП, ликвидировать возгорание удалось к 22:30 часам вечера. Известно, что огонь уничтожил крыши административного здания.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания. В настоящее время специалисты продолжают разбираться в обстоятельствах и причинах пожара. Колония на данный момент работает в штатном режиме.