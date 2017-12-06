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Пожар в колонии в Прикамье произошел из-за короткого замыкания
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    Пожар в колонии в Прикамье произошел из-за короткого замыкания

    10:32  6 Декабря 2017
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    Пожар в колонии в Прикамье произошел из-за короткого замыкания

    Соликамск, 6 декабря. Крупный пожар произошел накануне на территории площадью 1100 квадратных метров в колонии для пожизненно заключённых в Пермском крае.

    По информации пресс-службы ГУФСИН Пермского края, чрезвычайное происшествие случилось во вторник, 5 декабря, около 21:15 часов вечера по московскому времени в колонии строгого режима «Белый лебедь». Пожарно-спасательный отряд незамедлительно прибыл на место ЧП, ликвидировать возгорание удалось к 22:30 часам вечера. Известно, что огонь уничтожил крыши административного здания.

    По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания. В настоящее время специалисты продолжают разбираться в обстоятельствах и причинах пожара. Колония на данный момент работает в штатном режиме.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #пожар #пермь #тюрьма #соликамск
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