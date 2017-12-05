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Полиция Перми задержала поджигателя машины директора «Комсомольской правды»
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    Полиция Перми задержала поджигателя машины директора «Комсомольской правды»

    19:37  5 Декабря 2017  /обновлено: 19:38  05 Декабря 2017
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    Полиция Перми задержала поджигателя машины директора «Комсомольской правды»

    Пермь, 5 декабря. Уголовное дело возбудили в отношении пермяка, подозреваемого в поджоге автомобиля Mercedes C300.

    По информации пресс-службы ГУ МВД России, инцидент произошел 29 ноября: сотрудники охраны правопорядка получили сообщение о возгорании иномарки, припаркованной во дворе дома, расположенного на улице Островского. Злоумышленник попал на камеру видеорегистратора одного из рядом стоящих автомобилей. Им оказался 24-летний молодой человек, который, судя по кадрам, подошел к машине, облил бензином капот иномарки и поджег ее. Установлено, что машина принадлежит 37-летнему руководителю регионального СМИ.

    В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений путём поджога, с причинением значительного ущерба».

    Автор: Ксения Пудовкина
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