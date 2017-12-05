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Новые видеокамеры для фиксации нарушений ПДД установили на дорогах Перми
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    Новые видеокамеры для фиксации нарушений ПДД установили на дорогах Перми

    18:51  5 Декабря 2017
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    Новые видеокамеры для фиксации нарушений ПДД установили на дорогах Перми

    Пермь, 5 декабря. Несколько десятков новых видеокамер установили на дорогах в Перми для фиксации правил дорожного движения.

    По информации региональных новостных источников, 34 новых видеокамеры установили на 24 участках городских автодорог. В настоящий момент запущен процесс ввода в эксплуатацию этих комплексов фотовидеофиксации.

    Известно, что контроль движение и фиксация нарушений правил дорожного движения движения осуществляется на таких участках: пешеходный переход на улице Светлогорская в районе остановки «Героя Лядова»; участок улицы Леонова от дома №86 до моста через реку Мулянка; участок улицы Старцева; перекресток улиц Леонова и Западного обхода; перекресток улиц Куфонина –  Подлесная – Встречная; перекресток улиц Куйбышева – Васильева.

    Планируется, что на 12 участках в разных районах города будут установлены еще 40 видеокамер, сообщает «Ростелеком».

    Автор: Ксения Пудовкина
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