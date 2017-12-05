Новые видеокамеры для фиксации нарушений ПДД установили на дорогах Перми

Пермь, 5 декабря. Несколько десятков новых видеокамер установили на дорогах в Перми для фиксации правил дорожного движения.

По информации региональных новостных источников, 34 новых видеокамеры установили на 24 участках городских автодорог. В настоящий момент запущен процесс ввода в эксплуатацию этих комплексов фотовидеофиксации.

Известно, что контроль движение и фиксация нарушений правил дорожного движения движения осуществляется на таких участках: пешеходный переход на улице Светлогорская в районе остановки «Героя Лядова»; участок улицы Леонова от дома №86 до моста через реку Мулянка; участок улицы Старцева; перекресток улиц Леонова и Западного обхода; перекресток улиц Куфонина – Подлесная – Встречная; перекресток улиц Куйбышева – Васильева.

Планируется, что на 12 участках в разных районах города будут установлены еще 40 видеокамер, сообщает «Ростелеком».