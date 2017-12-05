Стало известно, какие районы Перми останутся без водоснабжения
Пермь, 5 декабря. Жители нескольких районов Перми останутся без водоснабжения в связи с плановыми и аварийно-восстановительными работами.
В нескольких районах города в период с 6 по 12 декабря будет отключение водоснабжения из-за плановых работ, которые проведут сотрудники «Новогор-Прикамья».
Отключение воды планируется в Мотовилихинском районе 6 декабря с 10:00 до 20:00:
- Агатовая, 32, 36;
- Сакко и Ванцетти, 101, 103, 105, 107, 111.
Отключение воды планируется 6 декабря в Свердловском районе с 09:00 до 16:00:
- Чкалова, 10;
- Героев Хасана, 17, 19, 21;
- Льва Шатрова, 1, 2.
Отключение воды с 09:00 9 декабря до 09:00 10 декабря в Орджоникидзевском районе:
- Академика Веденеева, 13А, 7, 9;
- Волховская, 15, 32, 34А;
- Льва Лаврова, 17, 2;
- Первомайская, 10.
Отключение воды 9 декабря в Индустриальном районе с 09:00 до 19:30:
- Декабристов, 12А;
- Снайперов, 18, 21;
- Танкистов, 35, 37, 48, 50, 56.
Отключение воды 12 декабря в Дзержинском районе с 09:30 до 15:00:
- Букирева, 10, 10А, 15, 16;
- Генкеля, 15, 17, 1А, 1Б, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- Дзержинского, 1, 1 К27, 10, 12, 15, 16, 16А, 17, 1Б, 2, 25, 27, 28, 30, 32, 36;
- Ленина, 89, 91;
- Лесозаводская, 6;
- Сергея Данщина, 19, 28, 4, 5, 6, 6А, 7;
- Сухобруса, 1, 12 К1, 25, 27.