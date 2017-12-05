Стало известно, какие районы Перми останутся без водоснабжения

Пермь, 5 декабря. Жители нескольких районов Перми останутся без водоснабжения в связи с плановыми и аварийно-восстановительными работами.

В нескольких районах города в период с 6 по 12 декабря будет отключение водоснабжения из-за плановых работ, которые проведут сотрудники «Новогор-Прикамья».

Отключение воды планируется в Мотовилихинском районе 6 декабря с 10:00 до 20:00:

- Агатовая, 32, 36;

- Сакко и Ванцетти, 101, 103, 105, 107, 111.

Отключение воды планируется 6 декабря в Свердловском районе с 09:00 до 16:00:

- Чкалова, 10;

- Героев Хасана, 17, 19, 21;

- Льва Шатрова, 1, 2.

Отключение воды с 09:00 9 декабря до 09:00 10 декабря в Орджоникидзевском районе:

- Академика Веденеева, 13А, 7, 9;

- Волховская, 15, 32, 34А;

- Льва Лаврова, 17, 2;

- Первомайская, 10.

Отключение воды 9 декабря в Индустриальном районе с 09:00 до 19:30:

- Декабристов, 12А;

- Снайперов, 18, 21;

- Танкистов, 35, 37, 48, 50, 56.

Отключение воды 12 декабря в Дзержинском районе с 09:30 до 15:00:

- Букирева, 10, 10А, 15, 16;

- Генкеля, 15, 17, 1А, 1Б, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

- Дзержинского, 1, 1 К27, 10, 12, 15, 16, 16А, 17, 1Б, 2, 25, 27, 28, 30, 32, 36;

- Ленина, 89, 91;

- Лесозаводская, 6;

- Сергея Данщина, 19, 28, 4, 5, 6, 6А, 7;

- Сухобруса, 1, 12 К1, 25, 27.