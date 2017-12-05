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Происшествия
Спасатели помогли пермскому туристу, у которого отказали ноги в горах Крыма
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    Спасатели помогли пермскому туристу, у которого отказали ноги в горах Крыма

    12:20  5 Декабря 2017  /обновлено: 12:21  05 Декабря 2017
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    Спасатели помогли пермскому туристу, у которого отказали ноги в горах Крыма

    Пермь, 5 декабря. Спасатели помогли спуститься туристу из Прикамья, у которого онемели ноги, с горной тропы в районе источника «Святой Анастасии».

    По информации региональных новостных источников со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по республике Крым, мужчина почувствовал себя плохо во время того, как путешествовал по горной тропе. Инцидент произошел в понедельник, 4 декабря, у 37-летнего мужчины отказали ноги.

    В ведомстве сообщили, что к месту происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» и второго поисково-спасательного отделения части горной поисково-спасательной специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #крым #пермь #горы
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