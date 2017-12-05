Спасатели помогли пермскому туристу, у которого отказали ноги в горах Крыма

Пермь, 5 декабря. Спасатели помогли спуститься туристу из Прикамья, у которого онемели ноги, с горной тропы в районе источника «Святой Анастасии».

По информации региональных новостных источников со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по республике Крым, мужчина почувствовал себя плохо во время того, как путешествовал по горной тропе. Инцидент произошел в понедельник, 4 декабря, у 37-летнего мужчины отказали ноги.

В ведомстве сообщили, что к месту происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» и второго поисково-спасательного отделения части горной поисково-спасательной специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым.