Следствие проводит проверку после гибели двух рыбаков в Прикамье

Пермь, 5 декабря. СК разбирается в обстоятельствах смерти рыбаков на реке в Пермском крае.

Трагический инцидент произошел 1 декабря ранним утром в селе Троица: рыбак провалился под лед реки Сылва. Местным жителям удалось вытащить на берег пострадавшего, гл от переохлаждения он скончался в карете скорой помощи. Второй инцидент произошел 29 ноября вблизи деревни Алебастрово на Сылве: 68-летний рыбак провалился под лед и утонул.

В настоящее время следователи продолжают проверку и выясняют все обстоятельства произошедших трагедий, после чего будут приняты законные процессуальные решения. В ведомстве просят местных жителей не рыбачить на неокрепшем льду: