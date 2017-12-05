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Происшествия
Следствие проводит проверку после гибели двух рыбаков в Прикамье
Происшествия
Следствие проводит проверку после гибели двух рыбаков в Прикамье
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    Следствие проводит проверку после гибели двух рыбаков в Прикамье

    10:39  5 Декабря 2017
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    Следствие проводит проверку после гибели двух рыбаков в Прикамье

    Пермь, 5 декабря. СК разбирается в обстоятельствах смерти рыбаков на реке в Пермском крае.

    Трагический инцидент произошел 1 декабря ранним утром в селе Троица: рыбак провалился под лед реки Сылва. Местным жителям удалось вытащить на берег пострадавшего, гл от переохлаждения он скончался в карете скорой помощи. Второй инцидент произошел 29 ноября вблизи деревни Алебастрово на Сылве: 68-летний рыбак провалился под лед и утонул.

    В настоящее время следователи продолжают проверку и выясняют все обстоятельства произошедших трагедий, после чего будут приняты законные процессуальные решения. В ведомстве просят местных жителей не рыбачить на неокрепшем льду:

    «Убедите своих родственников, увлекающихся зимней рыбалкой, не посещать водоемы до становления льда. Ещё раз объясните детям о недопустимости нахождения вблизи водоемов и на водоемах в отсутствие взрослых».

    Автор: Ксения Пудовкина
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