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Суд Прикамья вынес приговор повару, отравившему 27 школьников
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    Суд Прикамья вынес приговор повару, отравившему 27 школьников

    10:09  5 Декабря 2017
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    Суд Прикамья вынес приговор повару, отравившему 27 школьников

    Пермь, 5 декабря.  Массовое отравление произошло в общеобразовательном учреждении Прикамья: суд вынес повару приговор в виде ограничения свободы.

    Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Пермскому краю, инцидент произошел 22 ноября 2016 года в общеобразовательной школе № 121 в Верещагино: 44-летняя женщина, работающая поваром, приготовила плов из птицы, однако нарушение технологии приготовления спровоцировало накопление возбудителя инфекционного заболевания. Произошло массовой отравление, и 27 учащихся младшей школы попали в больницу.

    Суд признал женщину виновной и приговорил ее к наказанию в виде 10 месяцев ограничения свободы.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #прикамье #верещагино
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