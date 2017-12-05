Суд Прикамья вынес приговор повару, отравившему 27 школьников

Пермь, 5 декабря. Массовое отравление произошло в общеобразовательном учреждении Прикамья: суд вынес повару приговор в виде ограничения свободы.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Пермскому краю, инцидент произошел 22 ноября 2016 года в общеобразовательной школе № 121 в Верещагино: 44-летняя женщина, работающая поваром, приготовила плов из птицы, однако нарушение технологии приготовления спровоцировало накопление возбудителя инфекционного заболевания. Произошло массовой отравление, и 27 учащихся младшей школы попали в больницу.

Суд признал женщину виновной и приговорил ее к наказанию в виде 10 месяцев ограничения свободы.