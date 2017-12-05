Синоптики предупреждают о снежной буре в Прикамье

Пермь, 5 декабря. Штормовое предупреждение объявили в Пермском крае на ближайшие дни.

По информации Пермского гидрометцентра, во вторник, 5 декабря, на территории региона ожидается облачная погода, ночью умеренные осадки в виде мокрого снега. МЧС предупреждает об усилении юго-западного и южного ветров, порывы которых могут достичь от 13 до 18 метров в секунду.

На территории края ожидаются гололед и метель, образование снежных заносов. Спасатели напоминают жителям региона о соблюдении мер безопасности и просят не находиться под рекламными вывесками, деревьями и линиями электропередач. Автолюбителям и пешеходам советуют соблюдать правила дорожного движения.