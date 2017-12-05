Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Следствие проводит проверку после гибели двух рыбаков в Прикамье
Общество
Синоптики предупреждают о снежной буре в Прикамье
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Синоптики предупреждают о снежной буре в Прикамье

    9:50  5 Декабря 2017  /обновлено: 9:51  05 Декабря 2017
    92

    Синоптики предупреждают о снежной буре в Прикамье

    Пермь, 5 декабря. Штормовое предупреждение объявили в Пермском крае на ближайшие дни.

    По информации Пермского гидрометцентра, во вторник, 5 декабря, на территории региона ожидается облачная погода, ночью умеренные осадки в виде мокрого снега. МЧС предупреждает об усилении юго-западного и южного ветров, порывы которых могут достичь от 13 до 18 метров в секунду.

    На территории края ожидаются гололед и метель, образование снежных заносов. Спасатели напоминают жителям региона о соблюдении мер безопасности и просят не находиться под рекламными вывесками, деревьями и линиями электропередач. Автолюбителям и пешеходам советуют соблюдать правила дорожного движения.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #шторм #пермь
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть