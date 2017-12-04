Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Кремлевскую елку посетят 32 ребенка из Воронежской области
Происшествия
Житель Прикамья получил 5 лет колонии за смертельное ДТП
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Житель Прикамья получил 5 лет колонии за смертельное ДТП

    20:09  4 Декабря 2017
    47

    Житель Прикамья получил 5 лет колонии за смертельное ДТП

    Пермь, 4 декабря. Водителя, по вине которого погибла пожилая женщина и пострадал мужчина, приговорили к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Суд над 26-летним мужчиной прошел в Перми в понедельник, 4 декабря.

    Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ехал на своем автомобиле и, не выбрав безопасную скорость, врезался в квадроцикл, в котором находились мужчина и женщина. Мужчина был доставлен в медицинское учреждение, полученные травмы квалифицированы как тяжкий вред здоровью, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

    Дорожно-транспортное происшествие произошло в июле этого года недалеко от деревни Гари. Суд постановил, что мужчина не может заниматься деятельностью, которая связана с управлением транспортного средства, на срок три года.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #суд #пермь
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть