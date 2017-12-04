Житель Прикамья получил 5 лет колонии за смертельное ДТП

Пермь, 4 декабря. Водителя, по вине которого погибла пожилая женщина и пострадал мужчина, приговорили к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Суд над 26-летним мужчиной прошел в Перми в понедельник, 4 декабря.

Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ехал на своем автомобиле и, не выбрав безопасную скорость, врезался в квадроцикл, в котором находились мужчина и женщина. Мужчина был доставлен в медицинское учреждение, полученные травмы квалифицированы как тяжкий вред здоровью, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в июле этого года недалеко от деревни Гари. Суд постановил, что мужчина не может заниматься деятельностью, которая связана с управлением транспортного средства, на срок три года.