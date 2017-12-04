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Память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь» почтут в Перми
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    Память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь» почтут в Перми

    19:00  4 Декабря 2017
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    Память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь» почтут в Перми

    Пермь, 4 декабря. Память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь» почтут жители Перми во вторник, 5 декабря.

    Родственники и друзья погибших, представители органов власти и общественных организаций приедут к памятнику «Погибшим в клубе Хромая лошадь», который расположен в сквере Уральских добровольцев. Об этом сообщает пресс-служба муниципального образования города Пермь. Отмечается, что для родственников погибших организован автобус, который отвезет их на Северное кладбище в 12.30.

    Напомним, что трагедия произошла восемь лет назад — 5 декабря 2009 года. Клуб отмечал свой день рождения, и в полночь был запущен фейерверк, искра которого попала в потолок. В результате пожара погибло 156 человек, ожоги и другие травмы получило более 70 человек.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пермь #хромая лошадь
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