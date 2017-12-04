Память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь» почтут в Перми

Пермь, 4 декабря. Память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь» почтут жители Перми во вторник, 5 декабря.

Родственники и друзья погибших, представители органов власти и общественных организаций приедут к памятнику «Погибшим в клубе Хромая лошадь», который расположен в сквере Уральских добровольцев. Об этом сообщает пресс-служба муниципального образования города Пермь. Отмечается, что для родственников погибших организован автобус, который отвезет их на Северное кладбище в 12.30.

Напомним, что трагедия произошла восемь лет назад — 5 декабря 2009 года. Клуб отмечал свой день рождения, и в полночь был запущен фейерверк, искра которого попала в потолок. В результате пожара погибло 156 человек, ожоги и другие травмы получило более 70 человек.