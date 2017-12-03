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Высота снежного покрова в Перми составила пять сантиметров
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    Высота снежного покрова в Перми составила пять сантиметров

    19:24  3 Декабря 2017
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    Высота снежного покрова в Перми составила пять сантиметров

    Пермь, 3 декабря. В ночь со 2 по 3 декабря в Перми выпало три миллиметра снега, по данным на шесть утра высота снежного покрова равнялась пяти сантиметрам.

    На уборку улиц города выехало более 180 единиц техники, кроме этого было работали 120 человек. Первоначально занимались чисткой центральных дорог, по которым ездит общественный транспорт.

    «Основной задачей было предотвратить образование наката на сложных участках улично-дорожной сети: спусках и подъемах, оживленных перекрестках», — сообщает пресс-служба администрации Перми.

    По данным Гидрометцентра России, снег будет идти в Перми в течение недели. Отмечается, что усилены система работы по обеспечению чистки дорог в Перми и контроль за состоянием улиц и дорог города.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пермь #дорога
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