Мужчина, ограбивший пенсионерку, задержан в Перми

Пермь, 3 декабря. Неизвестный выхватил у пожилой женщины сумку и скрылся, однако его задержала полиция. Инцидент произошел во дворе жилого дома, который расположен на улице Геологов в Перми.

Пенсионерка обратилась в отдел полиции около девяти часов вечера, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. Пожилая женщина описала приметы злоумышленника, и сотрудники правоохранительных органов смогли задержать его по горячим следам. Подозреваемым оказался 35-летний житель Перми, на данный момент он находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».

Отмечается, что на территории Прикамья 2 декабря было зарегистрировано 63 преступления: раскрыто 53, из них 30 — по горячим следам.