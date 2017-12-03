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Мужчина, ограбивший пенсионерку, задержан в Перми
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    Мужчина, ограбивший пенсионерку, задержан в Перми

    12:52  3 Декабря 2017
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    Мужчина, ограбивший пенсионерку, задержан в Перми

    Пермь, 3 декабря. Неизвестный выхватил у пожилой женщины сумку и скрылся, однако его задержала полиция. Инцидент произошел во дворе жилого дома, который расположен на улице Геологов в Перми.

    Пенсионерка обратилась в отдел полиции около девяти часов вечера, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. Пожилая женщина описала приметы злоумышленника, и сотрудники правоохранительных органов смогли задержать его по горячим следам. Подозреваемым оказался 35-летний житель Перми, на данный момент он находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».

    Отмечается, что на территории Прикамья 2 декабря было зарегистрировано 63 преступления: раскрыто 53, из них 30 — по горячим следам.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пермь #грабеж
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