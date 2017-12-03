Жительница Прикамья бесследно исчезла после рабочего дня

Пермь, 3 декабря. Молодая девушка пропала после рабочего дня в поселке Сылва Прикамья 28 ноября. О местонахождении девушки ничего неизвестно до настоящего времени.

Девушка, ей 23 года, живет в Новых Лядах, а работает на птицефабрике в поселке Сылва. Мать не живет с дочерью, поэтому о пропаже стало известно лишь 1 декабря, когда позвонили с места работы девушки, которая не вышла на смену. Дочь раньше не уходила из дома, сообщает «59.ru».

Приметы пропавшей девушки: рост 167 сантиметров, плотного телосложения, длинные русые волосы, кожа светлая, есть веснушки, глаза серые. Молодая девушка была одета в длинный черный пуховик без меха, белый вязанный шарф и шапку, синие джинсы и черные ботинки. У нее с собой был бежевый кожаный рюкзак.

Родные девушки обратились в полицию: сотрудники правоохранительных органов объявили девушку в розыск.