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Детсад и школу в Пермском крае закрыли из-за вспышки норовируса
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    Детсад и школу в Пермском крае закрыли из-за вспышки норовируса

    10:28  3 Декабря 2017
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    Детсад и школу в Пермском крае закрыли из-за вспышки норовируса

    Пермь, 3 декабря. Школу и детский сад закрыли в селе Пешнигорт Пермского края с 28 ноября. Причиной закрытия учреждений стал норовирус.

    Норовирус обнаружили у более 30% детей: 15% — у школьников, 16% — у детей в детском саду. По информации местных СМИ, дети должны вернуться в школу и детский сад в понедельник, 4 декабря.

    «По краю многие болеют: и в Чайковском, и в Красновишерске. Там тоже школы были закрыты на карантин», — приводит «Парма новости» слова директора Пешнигоротской школы Светланы Тупицыной.

    Характерными признаками норовируса являются тошнота, рвота, диарее, боли в области живота, а также человек может потерять вкусовую чувствительность. Вирус может стать причиной эпидемий желудочно-кишечных заболеваний небактериальной природы.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пермский край #вирус
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