Детсад и школу в Пермском крае закрыли из-за вспышки норовируса

Пермь, 3 декабря. Школу и детский сад закрыли в селе Пешнигорт Пермского края с 28 ноября. Причиной закрытия учреждений стал норовирус.

Норовирус обнаружили у более 30% детей: 15% — у школьников, 16% — у детей в детском саду. По информации местных СМИ, дети должны вернуться в школу и детский сад в понедельник, 4 декабря.

«По краю многие болеют: и в Чайковском, и в Красновишерске. Там тоже школы были закрыты на карантин», — приводит «Парма новости» слова директора Пешнигоротской школы Светланы Тупицыной.

Характерными признаками норовируса являются тошнота, рвота, диарее, боли в области живота, а также человек может потерять вкусовую чувствительность. Вирус может стать причиной эпидемий желудочно-кишечных заболеваний небактериальной природы.