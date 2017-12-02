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Стало известно, какие авиакомпании будут осуществлять перелеты из Перми в Крым
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    Стало известно, какие авиакомпании будут осуществлять перелеты из Перми в Крым

    15:50  2 Декабря 2017
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    Стало известно, какие авиакомпании будут осуществлять перелеты из Перми в Крым

    Пермь, 2 декабря. Две авиакомпании займутся пассажирскими перевозками из Перми в Крым.

    Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте пермского международного аэропорта, в расписании появились авиарейсы в Крым, которые будут осуществлять две авиакомпании.

    Авиакомпания «Россия» будет выполнять вылеты по четвергам и субботам с 24 мая по 27 сентября. Рейсы авиакомпания «Red Wings» будут осуществляться по четвергам и воскресеньям с 3 июня по 30 сентября.

    Напомним, суд Соликамска вынес приговор в отношении 35-летнему жителю Екатеринбурга, который похитил более 40 млн рублей из банкоматов.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #пермь
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